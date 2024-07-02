Роналду: «Это мой последний Евро»

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против Франции. Комментарий на этот счёт после игры против Словении дал звёздный Криштиану Роналду.

«Нам предстоит трудная игра против Франции, но мы будем готовы к сражению. Я всегда буду стараться изо всех сил, надевая футболку сборной. Я никогда не боялся смотреть в лицо вызовам, и я никогда не сдавался, от меня вы никогда такого не услышите. Но да, без сомнения, это мой последний Евро», - сказал Роналду RTP.

Матч между сборными Португалии и Франции пройдёт в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.