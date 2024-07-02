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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду сделал заявление о незабитом пенальти

02 Июля 2024 • 01:27 Комментировать
Португалия
0:0
Словения

Сборная Португалии обыграла Словению по пенальти и прошла в четвертьфинал чемпионата Европы. В концовке первого дополнительного тайма Криштиану Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар – Ян Облак потащил его удар. После игры Роналду выступил с заявлением.

«Сначала грусть, а в конце радость – вот что порой дарит футбол. Это трудно выразить. Я мог вывести нас вперёд, но Облак спас. Я год забивал все пенальти, а когда мне так нужно было забить, Облак совершил сэйв. Я чувствую радость и грусть одновременно. Но самое главное – проход дальше. Мы его заслужили. Словения почти всё время оборонялась. Я поздравляю команду, особенно нашего вратаря, который отбил три удара в серии», - сказал Роналду Sport TV.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии 5 июля сыграет против Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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