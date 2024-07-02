Диогу Кошта – о победе Португалии: «Лучший матч в моей жизни»

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта дал интервью после победы над Словенией в серии послематчевых пенальти.

Представитель «Порту» не только сохранил ворота в неприкосновенности в основное и дополнительное время, но и отразил все три послематчевых одиннадцатиметровых – португальцы выиграли серию со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал.

Кошта стал первым вратарём в истории Евро, отразившим три послематчевых удара с пенальти. Неудивительно, что именно он был признан лучшим игроком встречи.

«После того, как Роналду не забил пенальти [на 105-й минуте], мы чувствовали, что должны продолжать верить в лучшее. Мы не сдавались до последнего.

Пожалуй, это лучшая игра в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать, следовал своему чутью. Конечно, мы проанализировали бьющих, но исполнители меняются, меняется и их манера. Я очень счастлив», – приводит пресс-служба УЕФА слова Кошты.