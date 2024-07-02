Роналду установил рекорд Евро, забив в серии пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в серии послематчевых пенальти во встрече со Словенией.

Звёздный ветеран на забил с точки на 105-й минуте встречи, не сумев переиграть Яна Облака, но исправился чуть позднее. Португальцы взяли верх в послематчевой серии со счётом 3:0.

Согласно данным официального сайта УЕФА, Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, реализовавшим послематчевый пенальти на Евро, – 39 лет и 147 дней.

В составе Португалии есть ещё более возрастной Пепе, но 41-летний защитник к точке не подошёл – его заменили в конце экстра-тайма.

В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Франции. Матч состоится 5 июля.