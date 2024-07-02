Румыния – Нидерланды: Какими будут стартовые составы на матч Евро-2024

Сборные Румынии и Нидерландов поспорят за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

Румыния: Ницэ, Сореску, Буркэ, Дрэгушин, Рациу, Станчу, Рэзван Марин, Мариус Марин, Дрэгуш, Михэйлэ, Ман.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Симонс, Схаутен, Рейндерс, Гакпо, Депай, Фримпонг.

За сборную Румынии не сможет сыграть защитник Никусор Банку, обзаведшийся двумя жёлтыми карточками в трёх предыдущих матчах на турнире.

В группах румыны заняли первое место, голландцы – третье. Румыния сыграла с Украиной (3:0), Бельгией (0:2) и Словакией (1:1), а Нидерланды – с Польшей (2:1), Францией (0:0) и Австрией (2:3).

Матч Румыния – Нидерланды пройдёт в Мюнхене сегодня, 2 июля. Стартовый свисток ожидается в 19 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь.

Кирилл Иванцов