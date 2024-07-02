Роналду установил антирекорд Евро

Сборная Португалии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024. Команда Роберто Мартинеса в понедельник обыграла Словению в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей.

Дело могло не дойти до серии одиннадцатиметровых, но на 105-й минуте звёздный Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Португалец сильно пробил в правый угол, но Яну Облаку удалось совершить сэйв.

Если верить информации журналиста Педро Мартина, Роналду является единственным игроком, который на чемпионатах Европы не забил два пенальти. Так, на Евро-2016 Криштиану не смог забить одиннадцатиметровый в матче против Австрии. Тогда форвард попал в каркас ворот.