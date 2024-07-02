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Чемпионат Европы по футболу 2024

Австрия – Турция: Вероятные стартовые составы на игру плей-офф чемпионата Европы

02 Июля 2024 • 11:00 Комментировать
Австрия
...
Турция
1 2.00 X 3.30 2 4.50
Через 9 ч. 35 мин.

Сборные Австрии и Турции разыграют последнюю путёвку в 1/8 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

Австрия: Пенс, Мвене, Линхарт, Дансо, Пош, Гриллич, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Лаймер, Арнаутович.

Турция: Гюнок, Кадыоглу, Бардакчи, Демирал, Мюлдюр, Айхан, Юксек, Йылмаз, Гюлер, Йылдыз, Тосун.

У сборной Австрии дисквалифицирован полузащитник Патрик Виммер. А в стане сборной Турции перебор жёлтых карточек у защитника Хакана Чалханоглу и хавбека Самета Акайдина.

В группах австрийцы заняли первое место, турки – вторую строчку. Австрия сыграла с Францией (0:1), Польшей (3:1) и Нидерландами (3:2), а Турция – с Грузией (3:1), Португалией (0:3) и Чехией (2:1).

Матч Австрия – Турция состоится сегодня, 2 июля, в Лейпциге. Начало встречи – в 22:00 мск. За текстовой онлайн-трансляция можно будет следить здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Сборная Турции

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