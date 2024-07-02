Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Не день Криштиану Роналду: три игрока, из-за которых Португалия чуть не вылетела с Евро-2024

02 Июля 2024 • 01:05 Комментировать
Португалия
0:0
Словения

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Великолепный Диогу Кошта потащил все три пенальти сборной Словении и на своих плечах «вывалил» Португалию в четвертьфинал Евро-2024. Реализовали свои попытки и по ходу матча очень уверенно орудовали в полузащите Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Хороший матч провёл Жоау Палинья, подчищавший за обоими фантазистами. Без устали пахали фланги Нуну Мендеш и Жоау Канселу.

Португалия переиграла Словению и могла всё решать в основное время, но воспротивились три исполнителя. Из-за кого же мог случиться сенсационный вылет? Давайте разбираться. Пройдёмся по худшим игрокам прошедшего матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 67:33, удары по воротам – 18:8, в створ – 4:2, угловые – 11:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Португалия

0:0

(3:0 по пен.)

Словения
 
Кошта ДиогуКанселу Жоау 117' (Семеду Нелсон ( 117') Диаш РубенПепе Кеплер 118' (Невеш Рубен ( 118') Мендеш НунуВитинья II 65' (Жота Диогу ( 65') Пальинья ЖоауСилва БернардуФернандеш БрунуЛеау Рафаэл 76' (Консейсау Франсишку ( 76') Роналду Криштиану
Запасные: Патрисиу РуйДанилу ПерейраСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуНету ПедруНевеш ЖоауФелиш ЖоауДалот ДиогуЛуис Матеус IIСилва Антониу
Облак ЯнКарничник Жан  37'Дркушич Ваня  32'Бийол Яка  106'Балковец Юре  107'Стоянович Петар 87' (Вербич Беньямин ( 87') Гнезда-Черин АдамЭлшник Тими Макс 106' (Иличич Йосип ( 106') Млакар Ян 74' (Целар Жан ( 74') Шпорар Андраж 74' (Горенц-Станкович Йон ( 74'  101') Шешко Беньямин
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиБрекало ДавидВекич ИгорХорват ТомиВипотник ЖанЖелькович АдрианБлажич МихаБелек Вид
01 июля. Стадион "Дойче банк Парк".

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – СЛОВЕНИЯ

РАФАЭЛ ЛЕАУ – 4,0. У Рафаэла Леау вообще весь турнир катастрофически не получается. Он просто действует невпопад, идёт в дриблинг – губит и тормозит атаки, с передачами тянет, по воротам не бьёт.

Чтобы вы понимали, у всех, кто сыграл хуже, есть результативные ошибки. А Леау просто перманентно играл плохо: проиграл половину единоборств из 12, совершил 11 потерь, ни разу не обострил и был заменён на 76-й минуте. Как ещё Роберто Мартинес столько терпел.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 3,5. А вот и ветераны. Если вынести за скобки серию пенальти, то Облак переварил Роналду без остатка, спокойно выиграв у Криштиану все четыре дуэли из четырёх. КриРо бил без помех из пределов штрафной площади, со средней дистанции, с пенальти, но всегда Ян тащил очень уверенно.

Криштиану Роналду должен был в основное время выводить Португалию в четвертьфинал, потом в овертайме, но так и довёл дело до серии пенальти, которую пришлось выиграть Диогу Коште. Вратари сегодня играли отменно.

ПЕПЕ – 3,0. Главный созидатель сборной Словении сегодня играл за Португалию. В овертайме ковырнул газон и просто подарил Шешко выход один на один, в основное время заснул во время обычного заброса и тоже выпустил форварда на рандеву с Диего Коштой.

Две результативные ошибки наработал сегодня Пепе и стал бы главным антигероем, но мы в который раз повторим, что сегодня звание лучшего игрока матча забрали оба голкипера. Диогу Кошта и Ян Облак, браво!

Худший игрок матча Португалия – Словения
Пепе Рафаэл Леау Криштиану Роналду Беньямин Шешко Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Словении

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
01:16
Роналду установил рекорд Евро, забив в серии пенальти
01:07
Роналду установил антирекорд Евро
01:05
Не день Криштиану Роналду: три игрока, из-за которых Португалия чуть не вылетела с Евро-2024
00:56
Вратарь Португалии Кошта получил награду после матча Евро-2024
00:54
Кошта – первый вратарь в истории Евро, отразивший три пенальти в послематчевой серии
00:47
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 2
00:46
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 18
00:43
Роналду извинился перед фанатами сборной Португалии прямо во время матча
00:39
Роналду реализовал только 6 из 9 пенальти на крупных турнирах сборных
00:37
На Евро-2024 впервые будет серия пенальти
00:31
Тренер Словении получил красную карточку в матче против Португалии
00:24
Роналду расплакался во время матча Евро-2024 1
00:19
Роналду не забил пенальти в дополнительное время матча Евро-2024
00:15
Португалия – вторая по экстра-таймам в истории Евро
01 Июля
23:58
Матч Португалия – Словения перешёл в экстра-тайм
23:41
Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных
22:55
Роналду нанёс 15 ударов на Евро-2024, но до сих пор не забил
21:25
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:20
Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 28
21:03
Пепе и Роналду – в старте сборной Португалии на матч плей-офф Евро со словенцами
18:08
Балахнин: «Роналду уже не тот»
13:28
Ставка и прогноз на матч Португалия — Словения Евро-2024 — 1 июля 2024
11:00
Португалия – Словения: Кто составит компанию Роналду в стартовых составах 1
02:52
Проверенный прогноз и ставка на матч Португалия – Словения плей-офф Евро-2024 – 1 июля 2024
02:11
Португалия - Словения: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июня
20:46
Интригующая ставка и прогноз на матч Португалия — Словения чемпионата Европы — 1 июля 2024
20:31
Мартинес – перед игрой со Словенией: «На Евро многие команды верят, что могут победить»
20:25
Бруну Фернандеш: «Уважаем Словению, но не боимся ни одной команды»
20:11
Экс-футболист «Зенита» Мейра оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024
18:38
Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024
17:59
Экс-игрок «Ливерпуля» сделал смелый прогноз насчёт Роналду на Евро-2024
16:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Португалия — Словения Евро 2024 — 1 июля 2024
29 Июня
18:20
Португалия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle
06:53
Надёжная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
28 Июня
19:20
Пепе: «Роналду живёт ради голов»
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
14:04
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
27 Июня
22:11
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
15:43
Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов
04:06
Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1
0
1.92 3.35 4.80
Видео
Окончен после пенальти
Португалия Португалия
Словения Словения
0
0
1.42 4.70 8.60
Видео
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Это мой последний Евро»
01:25 · Чемпионат Европы 2024
Диогу Кошта – о победе Португалии: «Лучший матч в моей жизни»
01:16 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил рекорд Евро, забив в серии пенальти
01:07 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил антирекорд Евро
01:01 · Чемпионат Европы 2024
Канте не проигрывает в 19 подряд матчах крупных турниров – рекорд
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Вратарь Португалии Кошта получил награду после матча Евро-2024
00:54 · Чемпионат Европы 2024
Кошта – первый вратарь в истории Евро, отразивший три пенальти в послематчевой серии
00:45 · Чемпионат Европы 2024
Роналду близок к антирекорду Евро
00:43 · Чемпионат Европы 2024
Роналду извинился перед фанатами сборной Португалии прямо во время матча
00:39 · Чемпионат Европы 2024
Роналду реализовал только 6 из 9 пенальти на крупных турнирах сборных
00:37 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 впервые будет серия пенальти
00:31 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Словении получил красную карточку в матче против Португалии
00:22 · Чемпионат Европы 2024
Киммих оценил уровень Ямаля и Нико Уильямса
00:19 · Чемпионат Европы 2024
Роналду не забил пенальти в дополнительное время матча Евро-2024
00:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия – вторая по экстра-таймам в истории Евро
Все новости