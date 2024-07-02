Не день Криштиану Роналду: три игрока, из-за которых Португалия чуть не вылетела с Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Великолепный Диогу Кошта потащил все три пенальти сборной Словении и на своих плечах «вывалил» Португалию в четвертьфинал Евро-2024. Реализовали свои попытки и по ходу матча очень уверенно орудовали в полузащите Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Хороший матч провёл Жоау Палинья, подчищавший за обоими фантазистами. Без устали пахали фланги Нуну Мендеш и Жоау Канселу.

Португалия переиграла Словению и могла всё решать в основное время, но воспротивились три исполнителя. Из-за кого же мог случиться сенсационный вылет? Давайте разбираться. Пройдёмся по худшим игрокам прошедшего матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 67:33, удары по воротам – 18:8, в створ – 4:2, угловые – 11:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – СЛОВЕНИЯ

РАФАЭЛ ЛЕАУ – 4,0. У Рафаэла Леау вообще весь турнир катастрофически не получается. Он просто действует невпопад, идёт в дриблинг – губит и тормозит атаки, с передачами тянет, по воротам не бьёт.

Чтобы вы понимали, у всех, кто сыграл хуже, есть результативные ошибки. А Леау просто перманентно играл плохо: проиграл половину единоборств из 12, совершил 11 потерь, ни разу не обострил и был заменён на 76-й минуте. Как ещё Роберто Мартинес столько терпел.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – 3,5. А вот и ветераны. Если вынести за скобки серию пенальти, то Облак переварил Роналду без остатка, спокойно выиграв у Криштиану все четыре дуэли из четырёх. КриРо бил без помех из пределов штрафной площади, со средней дистанции, с пенальти, но всегда Ян тащил очень уверенно.

Криштиану Роналду должен был в основное время выводить Португалию в четвертьфинал, потом в овертайме, но так и довёл дело до серии пенальти, которую пришлось выиграть Диогу Коште. Вратари сегодня играли отменно.

ПЕПЕ – 3,0. Главный созидатель сборной Словении сегодня играл за Португалию. В овертайме ковырнул газон и просто подарил Шешко выход один на один, в основное время заснул во время обычного заброса и тоже выпустил форварда на рандеву с Диего Коштой.

Две результативные ошибки наработал сегодня Пепе и стал бы главным антигероем, но мы в который раз повторим, что сегодня звание лучшего игрока матча забрали оба голкипера. Диогу Кошта и Ян Облак, браво!