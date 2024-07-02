Канте не проигрывает в 19 подряд матчах крупных турниров – рекорд

Полузащитник Н'Голо Канте в очередной раз принёс сборной Франции победу на крупном турнире.

33-летний футболист вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии, который завершился победой «трёхцветных» с минимальным счётом. Беспроигрышная серия Канте в составе французов на крупных турнирах (чемпионат мира и Евро), таким образом, достигла 19 матчей – рекорд среди всех действующих игроков. В 13 случаях Франция с Канте одерживала победу, ещё шесть раз была зафиксирована ничья.

5 июля серию хавбека попробует прервать сборная Португалии, с которой коллективу Дидье Дешама предстоит встретиться в четвертьфинале.