Вратарь Португалии Кошта получил награду после матча Евро-2024

В понедельник вечером на Евро-2024 в 1/8 финала играли сборные Португалии и Словении. По итогам 120 минут на табло горели нули, и путёвку в следующую стадию турнира пришлось разыгрывать в серии одиннадцатиметровых ударов. Здесь героем стал португальский вратарь Диогу Кошта, который отбил все три удара соперников.

Именно Диогу Кошта был признан лучшим игроком матча Португалия – Словения. Информация об этом размещена на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против Франции. Матч между командами пройдёт уже в пятницу, 5 июля.