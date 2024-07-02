Кошта – первый вратарь в истории Евро, отразивший три пенальти в послематчевой серии

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта переписал историю и вывел свою команду в четвертьфинал.

Португальцы и словенцы не выявили победителя после основного времени и экстра-тайма, сыграв в нулевую ничью. В серии пенальти точнее оказалась команда Роберто Мартинеса, забившая трижды, а вот Словения не смогла поразить ворота даже так – Кошта справился со всеми тремя ударами. Как сообщает Squawka, это первый в истории чемпионата Европы случай, когда вратарь отразил три удара в одной серии пенальти.

В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией. Поединок состоится 5 июля в 22:00 по московскому времени.