Определились три пары 1/4 финала Евро-2024

В понедельник состоялись ещё два матча 1/8 финала чемпионата Европы. По их результатам путёвки в четвертьфинал турнира завоевали национальные сборные Франции и Португалии. Теперь этим командам предстоит встретиться друг с другом на следующей стадии.

На Евро-2024 определились уже три пары 1/4 финала, и они выглядят так:

Англия – Швейцария;

Испания – Германия;

Португалия – Франция.

Две последние путёвки в четвертьфинал будут разыграны во вторник: Румыния сыграет против Нидерландов, а Австрия – против Турции.

Добавим, что четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 5 и 6 июля.