Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024

Сборные Португалии и Словении сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся 1 июля.

Много эмоций Криштиану Роналду оставил в проигранном матче против Грузии. Для Португалии игра ничего не решала (группа выиграна досрочно), но капитан рвал и метал из-за поражения. На плей-офф пришлось быстро перестроиться, в матче 1/8 финала против Словении КриРо ожидаемо вновь появился с первых минут. В атаке ему помогали отдохнувшие Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэл Леау.

Вот только помогать было нечему и негде. В традиционном для этого Евро стиле проходил матч португальцев и словаков. Фаворит атаковал на ужасающе низких скоростях, андердог легко отбивался. Забросы Бруну, Бернарду и Канселу в направлении Роналду и Леау заставляли вздрагивать болельщиков сборной Словении, но ничем не заканчивались.

Только под занавес тайма скоростной рывок Рафаэла Леау поставил в тупик Ваню Дркушича и тот вынужден был сфолить недалеко от штрафной площади. Криштиану Роналду со стандарта пробил плотно, но направил мяч чуть выше ворот. Ещё лучше момент Леау создал для Палиньи. Рафаэл опять же смял Дркушича, прорвался по краю и прострелил, а опорный полузащитник Португалии пробил в касание. Мяч слегка чиркнул по штанге и покинул пределы поля.

С точностью у португальцев были проблемы. Давление на ворота Облака вроде возрастало, но впервые по-настоящему вступить в игру Яну пришлось только в середине второго тайма. Опять Криштиану Роналду плотно пробил со штрафного, «стенка» развалилась, а отражать кулаками пришлось Облаку. Ян не задремал от убаюкивающих атак сборной Португалии, всё в порядке.

Словенцы в основном отбивались, думали о сохранности своих ворот, но однажды вынос превратился в обостряющую передачу. Правда, Шешко насколько круто убежал от ветерана Пепе, настолько же бездарно ткнул мяч мимо ворот в завершении эпизода. На 90-й минуте мог лишить нас овертайма Криштиану Роналду, которого в штрафной площади отыскал Диогу Жота. КриРо без помех пробил, находясь под небольшим углом к воротам, но Облак легко мяч накрыл. До ужаса «душный» матч ожидаемо перетёк в овертайм.

И тоже хотелось спать все первые 15 минут, но затем Диогу Жота единолично создал пенальти. Сам подхватил мяч в центре поля, дотащил до штрафной, прокинул Дркушича и нашёл контакт с ногой защитника. Моментище для Криштиану Роналду, который опять создал Жота. И который опять запорол КриРо. Неплохо он пробил пенальти, направив мяч в правый от себя угол, вот только туда же нырнул и Ян Облак, совершивший классный сейв.

Моральных сил на серьёзное давление у португальцев уже не осталось, а вот Шешко мог всё решить. Пепе ковырнул газон и подарил форварду выход на Диогу Кошту, но тот вновь проиграл дуэль голкиперу, ногой отразившему удар. Матч же отправился в серию пенальти.

Реинкарнацию пенальти КриРо сделал Йосип Иличич: он подошёл первым, тоже неплохо пробил в правый угол, а Диогу Кошта достал в блестящем прыжке. Следом пришёл сам Криштиану и уже реализовал попытку, пробив точно под левую штангу. Диогу Кошта же продолжил «божить», отразив ещё и удар Балковца. Следом Бруну Фернандеш свою попытку реализовал, а Диогу Кошта потащил удар Вербича.

Финальную точку поставил Бернарду Силва - 3:0 в серии пенальти. Великолепный Диогу Кошта не позволил словенцам забить ни разу и протащил Португалию в четвертьфинал Евро.