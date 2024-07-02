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Чемпионат Европы по футболу 2024

Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024

02 Июля 2024 • 00:46 Комментировать (18)
Португалия
0:0
Словения

Сборные Португалии и Словении сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся 1 июля.

Протокол игры  
Португалия

0:0

(3:0 пен.)

Словения
 
Кошта ДиогуКанселу Жоау 117' (Семеду Нелсон ( 117') Диаш РубенПепе Кеплер 118' (Невеш Рубен ( 118') Мендеш НунуВитинья II 65' (Жота Диогу ( 65') Пальинья ЖоауСилва БернардуФернандеш БрунуЛеау Рафаэл 76' (Консейсау Франсишку ( 76') Роналду Криштиану
Запасные: Патрисиу РуйДанилу ПерейраСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуНету ПедруНевеш ЖоауФелиш ЖоауДалот ДиогуЛуис Матеус IIСилва Антониу
Облак ЯнКарничник Жан  37'Дркушич Ваня  32'Бийол Яка  106'Балковец Юре  107'Стоянович Петар 86' (Вербич Беньямин ( 86') Гнезда-Черин АдамЭлшник Тими Макс 106' (Иличич Йосип ( 106') Млакар Ян 74' (Целар Жан ( 74') Шпорар Андраж 74' (Горенц-Станкович Йон ( 74'  101') Шешко Беньямин
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиБрекало ДавидВекич ИгорХорват ТомиВипотник ЖанЖелькович АдрианБлажич МихаБелек Вид
01 июля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

Много эмоций Криштиану Роналду оставил в проигранном матче против Грузии. Для Португалии игра ничего не решала (группа выиграна досрочно), но капитан рвал и метал из-за поражения. На плей-офф пришлось быстро перестроиться, в матче 1/8 финала против Словении КриРо ожидаемо вновь появился с первых минут. В атаке ему помогали отдохнувшие Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэл Леау.

Вот только помогать было нечему и негде. В традиционном для этого Евро стиле проходил матч португальцев и словаков. Фаворит атаковал на ужасающе низких скоростях, андердог легко отбивался. Забросы Бруну, Бернарду и Канселу в направлении Роналду и Леау заставляли вздрагивать болельщиков сборной Словении, но ничем не заканчивались.

Только под занавес тайма скоростной рывок Рафаэла Леау поставил в тупик Ваню Дркушича и тот вынужден был сфолить недалеко от штрафной площади. Криштиану Роналду со стандарта пробил плотно, но направил мяч чуть выше ворот. Ещё лучше момент Леау создал для Палиньи. Рафаэл опять же смял Дркушича, прорвался по краю и прострелил, а опорный полузащитник Португалии пробил в касание. Мяч слегка чиркнул по штанге и покинул пределы поля.

С точностью у португальцев были проблемы. Давление на ворота Облака вроде возрастало, но впервые по-настоящему вступить в игру Яну пришлось только в середине второго тайма. Опять Криштиану Роналду плотно пробил со штрафного, «стенка» развалилась, а отражать кулаками пришлось Облаку. Ян не задремал от убаюкивающих атак сборной Португалии, всё в порядке.

Словенцы в основном отбивались, думали о сохранности своих ворот, но однажды вынос превратился в обостряющую передачу. Правда, Шешко насколько круто убежал от ветерана Пепе, настолько же бездарно ткнул мяч мимо ворот в завершении эпизода. На 90-й минуте мог лишить нас овертайма Криштиану Роналду, которого в штрафной площади отыскал Диогу Жота. КриРо без помех пробил, находясь под небольшим углом к воротам, но Облак легко мяч накрыл. До ужаса «душный» матч ожидаемо перетёк в овертайм.

И тоже хотелось спать все первые 15 минут, но затем Диогу Жота единолично создал пенальти. Сам подхватил мяч в центре поля, дотащил до штрафной, прокинул Дркушича и нашёл контакт с ногой защитника. Моментище для Криштиану Роналду, который опять создал Жота. И который опять запорол КриРо. Неплохо он пробил пенальти, направив мяч в правый от себя угол, вот только туда же нырнул и Ян Облак, совершивший классный сейв.

Моральных сил на серьёзное давление у португальцев уже не осталось, а вот Шешко мог всё решить. Пепе ковырнул газон и подарил форварду выход на Диогу Кошту, но тот вновь проиграл дуэль голкиперу, ногой отразившему удар. Матч же отправился в серию пенальти.

Реинкарнацию пенальти КриРо сделал Йосип Иличич: он подошёл первым, тоже неплохо пробил в правый угол, а Диогу Кошта достал в блестящем прыжке. Следом пришёл сам Криштиану и уже реализовал попытку, пробив точно под левую штангу. Диогу Кошта же продолжил «божить», отразив ещё и удар Балковца. Следом Бруну Фернандеш свою попытку реализовал, а Диогу Кошта потащил удар Вербича.

Финальную точку поставил Бернарду Силва - 3:0 в серии пенальти. Великолепный Диогу Кошта не позволил словенцам забить ни разу и протащил Португалию в четвертьфинал Евро.

С таким футболом Португалия
Вылетит в 1/4 Вылетит в 1/2 Доберётся до финала Выиграет Евро-2024
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Комментарии (18) Все комментарии
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cabo verde
02 Июля 2024 в 01:10
На Евро 2 днищенские команды с дорогим составом (англы, франки), 2 средние команды (дойчланд, спания) , остальные просто днищенские.. вот такой вот евро
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:13
фигасе, а сб Гермении значит средняя??? по-моему там "звезд" полно
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:16
представители Реала, Баварии, Байера и Боруссии вроде? по сути "героев" последней ЛЧ и ЛЕ (за исключением финала).....
Ceroki
02 Июля 2024 в 01:05
И шишка этот расхваленый тоже лошара ..очень примитивный , да и скорости нет ..
Ceroki
02 Июля 2024 в 01:04
Мартинес и Роналду должны сделать Коште чупа чупас , сначала по очереди , а потом дуплетом ))
Francisco Gento
02 Июля 2024 в 00:57
Диогу Кошта - супер вратарь. Он реабилитировал КР-7!
pol-black
02 Июля 2024 в 00:55
додержаться до серии пенальти и так жидко обделаться... идиоты, блин. ещё и моменты реализовывать не умеют. вот был бы прикол, если бы эта команда, у которой отличный игрок только Облак, прошла бы португалов. ну а португезы ничего не смогли показать за два часа игрового времени. с такой игрой далеко им не уйти.
CELTIC FROST
02 Июля 2024 в 01:10
а кому уйти? унылым французам. которые ни единого гола с игры сами вообще не забили? А ведь кто-то из них станет медалистом.
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:17
Румыния ))
NOBODY
02 Июля 2024 в 00:52
словенцы сами виноваты - выстоять 120 мин против сильного соперника и .....
вы мне скажите, какой физрук учит игроков бить пенальти таким образом??? ну какая "щечка" ????? тупее не придумать способ пенальти.....удар слабый, как правило - виден вратарю, тк приходится вкладываться и заваливаться.....и самое главное - 3 !!!! раза так били....ну неужели первая неудача не подсказала следующему игроку, что надо ударить по-другому???? просто кошмар какой-то.......
CELTIC FROST
02 Июля 2024 в 01:08
Сам Модрич то и дело так бьет. и Дзюба) потому часто и не попадают.
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:09
так Модрич и много не забивает ))) например с сити матч был, именно Модрич облажался с пенальти, пробив в указанном стиле
CELTIC FROST
02 Июля 2024 в 01:11
я ж про это и написал. Он (как и Дзюба)) кучу раз не забил. Еще на ЧМ - 2018 датчанам. в том числе.
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:12
на мой взгляд подтверждение того, что пеналь так бить нельзя ))
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:14
тогда вопрос...ПОЧЕМУ?????? )))ну думаю, ты понял какой вопрос
NOBODY
02 Июля 2024 в 01:10
поэтому и сердце екает, когда пеналь вызывается бить Модрич....ну его нафиг, пусть лучше созидает...
CELTIC FROST
02 Июля 2024 в 00:49
Кошту - на царствие!) КР - на пенсию к саудитам. / Еще один фаворит еле просочился в 1/4. Только из них совсем плохие ныне итальянцы не сдюжили. Смотрим далее...
pol-black
02 Июля 2024 в 00:55
Криш и так у них на пенсии )))
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