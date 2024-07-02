Роналду близок к антирекорду Евро

Криштиану Роналду вновь не смог забить в матче Евро-2024. Не помог даже одиннадцатиметровый: на 105-й минуте португалец подошёл к точке, но не сумел переиграть голкипера Словении Яна Облака. Счёт 0:0 так и сохранился на табло, и теперь командам предстоит серия послематчевых пенальти.

На счету Роналду теперь 20 ударов за четыре матча на Евро-2024 (больше всех) – он по-прежнему ни разу не забил. Как информирует Opta, за всю историю ведения подсчётов (с 1980 года) только Деку (24), Фернандо Йерро (23), Кевин де Брёйне (21) и Дани Ольмо (21) нанесли больше ударов в рамках одного розыгрыша чемпионата Европы, ни разу при этом не забив. Таким образом, Криштиану осталось неточно пробить всего пять раз, чтобы установить антирекорд. Сделать это он сможет лишь в том случае, если его команда выйдет в четвертьфинал.