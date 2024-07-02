Роналду извинился перед фанатами сборной Португалии прямо во время матча

На чемпионате Европы - 2024 в понедельник проходит матч 1/8 между командами Португалии и Словении. В первом дополнительном тайме Криштиану Роналду не реализовал пенальти – Ян Облак отбил сильный удар звёздного форварда в правый угол.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти, и тут Роналду снова взялся бить, причём первым. На этот раз 39-летний футболист был точен – он послал мяч в левый нижний угол, а Облак не выручил.

После забитого пенальти Роналду посмотрел на трибуну с португальскими фанатами и сделал жест с извинениями. Криштиану явно извинился за свой первый, неудачный удар с «точки».