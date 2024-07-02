Роналду реализовал только 6 из 9 пенальти на крупных турнирах сборных

Криштиану Роналду не так хорош в исполнении пенальти, когда дело происходит в матчах чемпионатов мира и Европы.

39-летний форвард не смог реализовать одиннадцатиметровый в сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словении – с ударом справился Ян Облак. Согласно сведениям MIsterChip, Роналду исполнил девять пенальти в рамках крупных международных турниров, реализовав только шесть из них – 67%. Любопытно, что в среднем за всю карьеру португалец значительно лучше исполняет удары с точки – 85% реализации.

Встреча Португалии и Словении так и завершилась вничью – 0:0. Обладатель путёвки в четвертьфинал будет выявлен в серии послематчевых пенальти.