На Евро-2024 впервые будет серия пенальти

В понедельник вечером в 1/8 финала чемпионата Европы сражаются сборные Португалии и Словении. Много кто считал, что португальцы спокойно оправдают статус фаворита, но нет. Команде Роберто Мартинеса за 120 минут забить не удалось. Не помог «европейским бразильцам» даже пенальти – Криштиану Роналду не смог переиграть Яна Облака на 105-й минуте и даже расплакался.

В итоге счёт 0:0 остался гореть на табло после финального свистка, и игра перетекла в серию пенальти. На Евро-2024 это первая серия одиннадцатиметровых.

Следить за серией пенальти можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Роналду расплакался во время матча Евро-2024