Тренер Словении получил красную карточку в матче против Португалии

В понедельник вечером сборные Португалии и Словении сражаются за путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы. По ходу второго дополнительного тайма главный тренер словенской национальной сборной Матьяж Кек получил красную карточку после проявления лишних эмоций.

Следить за концовкой матча между сборными Португалии и Словении можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Если за оставшееся время гола забито не будет, то дело дойдёт до серии пенальти.

Добавим, что победитель этого противостояния в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Франции 5 июля.