Роналду расплакался во время матча Евро-2024

Шестую путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник вечером разыгрывают сборные Португалии и Словении. В конце первого дополнительного тайма португальцы получили шикарную возможность для гола, когда Диогу Жота заработал пенальти. Впрочем, Криштиану Роналду не смог реализовать одиннадцатиметровый – голкипер Ян Облак совершил сэйв.

Вскоре наступил мини-перерыв, и Роналду просто расплакался. Партнёрам по сборной Португалии пришлось утешать звёздного 39-летнего футболиста.

Как тут не вспомнить, что почти 20 лет назад, 4 июля 2004 года, ещё юный Роналду рыдал после поражения в финале чемпионата Европы от Греции.

Следить за игрой сборных Португалии и Словении можно в текстовой трансляции.