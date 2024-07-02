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Чемпионат Европы по футболу 2024

Киммих оценил уровень Ямаля и Нико Уильямса

02 Июля 2024 • 00:22 Комментировать
Испания
...
Германия
05.07 19:00

Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, что думает о Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

Два молодых вингера впечатляюще проводят турнир – во многом благодаря их игре испанцы без особых трудностей добрались до четвертьфинала. За путёвку в полуфинал «красной фурии» предстоит поспорить с хозяевами турнира – сборной Германии.

«Ламин и Нико – два эпохальных таланта, они очень хороши, – считает Киммих. – Мы должны найти коллективные решения для их нейтрализации в предстоящем матче. У нас есть только одна цель – обыграть Испанию», – цитирует BarcaTimes футболиста «Баварии».

Встреча сборных Германии и Испании состоится 5 июля.

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