Киммих оценил уровень Ямаля и Нико Уильямса

Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, что думает о Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

Два молодых вингера впечатляюще проводят турнир – во многом благодаря их игре испанцы без особых трудностей добрались до четвертьфинала. За путёвку в полуфинал «красной фурии» предстоит поспорить с хозяевами турнира – сборной Германии.

«Ламин и Нико – два эпохальных таланта, они очень хороши, – считает Киммих. – Мы должны найти коллективные решения для их нейтрализации в предстоящем матче. У нас есть только одна цель – обыграть Испанию», – цитирует BarcaTimes футболиста «Баварии».

Встреча сборных Германии и Испании состоится 5 июля.