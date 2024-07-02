Роналду не забил пенальти в дополнительное время матча Евро-2024

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 играют сборные Португалии и Словении. После 90 основных минут на табло горели нули, и игра перетекла в экстра-тайм. В концовке первого дополнительного тайма португальцы заработали одиннадцатиметровый удар после фола на Диогу Жоте в штрафной площадке. Выполнять пенальти, понятное дело, взялся Криштиану Роналду. Звёздный форвард сильно пробил в правый угол, но Ян Облак совершил сэйв. Словенский вратарь отбил мяч в штангу, после чего игровой снаряд вернулся в поле.

Следить за игрой между сборными Португалии и Словении можно в текстовой трансляции.