Португалия – вторая по экстра-таймам в истории Евро

В матче сборной Португалии в очередной раз дошло до дополнительного времени.

Команда Роберто Мартинеса сыграла в нулевую ничью со сборной Словении в основное время поединка 1/8 финала Евро-2024. По данным Opta, для португальцев это уже восьмой случай, когда дело дошло до экстра-тайма в рамках чемпионата Европы. Больше таких матчей только у Италии – десять.

Примечательно, что Португалии удалось взять верх в пяти из последних шести игр на Евро, когда победитель не был выявлен в основное время, причём четырежды триумфатор был выявлен лишь в серии послематчевых пенальти.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча Португалия – Словения.