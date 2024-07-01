Матч Португалия – Словения перешёл в экстра-тайм

В понедельник вечером сборные Португалии и Словении сражаются за билет в четвертьфинал чемпионата Европы - 2024. Команда Роберто Мартинеса в течение 90 основных минут владела преимуществом, но так и не смогла забить. Арбитр дал свисток о завершении второго тайма при счёте 0:0.

Как следствие, португальцам и словенцам предстоит провести ещё два тайма по 15 минут. Если и этого времени для определения победителя не хватит, то всё решится в серии пенальти.

Следить за матчем Португалия – Словения можно в текстовой трансляции. Победитель этой дуэли в четвертьфинале сыграет против Франции.