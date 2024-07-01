Де Брёйне посчитал «глупостью» вопрос журналиста после вылета Бельгии

Сборная Бельгии вылетела с чемпионата Европы, проиграв Франции на стадии 1/8 финала со счётом 0:1. После игры капитан «красных дьяволов» Кевин де Брёйне пообщался с журналистами. Рыжеволосый полузащитник не оценил вопрос о золотом поколении.

- Тяжело ли перенести то, что золотое поколение так и не дошло до финала?

- Что за «золотое поколение»?

- Ваше.

- Наше? А у Франции, Англии, Испании и Германии нет золотого поколения? Хорошо, спасибо.

Когда де Брёйне направился к двери конференц-зала, то произнёс одно слово: «Глупость». Об этом пишет Sport Bible.

Напомним, что единственный гол от Франции сборная Бельгии пропустила уже в концовке встречи.