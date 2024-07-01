Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных

01 Июля 2024 • 23:41 Комментировать
Португалия
0:0
Словения
1 1.40 X 4.80 2 10.00
доп. время 1-й тайм

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не лучшим образом исполняет штрафные удары на чемпионатах мира и Европы.

В проходящем сейчас поединке 1/8 финала Евро-2024 39-летний звёздный игрок успел четырежды пробить со штрафного, но ни разу не поразил цель. Как отмечает известный статистический портал WhoScored, в общей сложности Роналду нанёс 60 ударов со штрафных в рамках крупных турниров сборных, однако забить смог только однажды – менее 2% реализации.

Следить за дальнейшими попытками Криштиану забить первый гол на Евро-2024 можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии евро-2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Июля
23:41
Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных
22:55
Роналду нанёс 15 ударов на Евро-2024, но до сих пор не забил
21:25
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:03
Пепе и Роналду – в старте сборной Португалии на матч плей-офф Евро со словенцами
18:08
Балахнин: «Роналду уже не тот»
13:28
Ставка и прогноз на матч Португалия — Словения Евро-2024 — 1 июля 2024
11:00
Португалия – Словения: Кто составит компанию Роналду в стартовых составах 1
02:52
Проверенный прогноз и ставка на матч Португалия – Словения плей-офф Евро-2024 – 1 июля 2024
02:11
Португалия - Словения: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июня
20:46
Интригующая ставка и прогноз на матч Португалия — Словения чемпионата Европы — 1 июля 2024
20:31
Мартинес – перед игрой со Словенией: «На Евро многие команды верят, что могут победить»
20:25
Бруну Фернандеш: «Уважаем Словению, но не боимся ни одной команды»
20:11
Экс-футболист «Зенита» Мейра оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024
18:38
Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024
17:59
Экс-игрок «Ливерпуля» сделал смелый прогноз насчёт Роналду на Евро-2024
16:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Португалия — Словения Евро 2024 — 1 июля 2024
29 Июня
18:20
Португалия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle
06:53
Надёжная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
28 Июня
19:20
Пепе: «Роналду живёт ради голов»
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
14:04
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
27 Июня
22:11
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
15:43
Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов
04:06
Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ СЛОВЕНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1
0
1.92 3.35 4.80
Видео
123 мин
Португалия Португалия
Словения Словения
0
0
1.42 4.70 8.60
Видео
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
01 Июля
23:58 · Чемпионат Европы 2024
Матч Португалия – Словения перешёл в экстра-тайм
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне посчитал «глупостью» вопрос журналиста после вылета Бельгии 2
23:41 · Чемпионат Европы 2024
Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных
23:33 · Чемпионат Европы 2024
Рабио ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»
23:30 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался о своём будущем в сборной Бельгии после раннего вылета с Евро-2024 1
23:26 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген стал самым возрастным автором автогола на Евро
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Дешам назвал проблему Маркуса Тюрама в сборной Франции
23:16 · Чемпионат Европы 2024
Кунде рассказал, чем его удивила сборная Бельгии
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался о будущем де Брёйне в сборной Бельгии
22:55 · Чемпионат Европы 2024
Роналду нанёс 15 ударов на Евро-2024, но до сих пор не забил
22:53 · Чемпионат Европы 2024
Коло-Муани прокомментировал победу над Бельгией на Евро-2024
22:46 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско раскрыл игровой план Бельгии на матч против Франции
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне прокомментировал поражение сборной Бельгии от Франции
22:24 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался после вылета Бельгии с Евро-2024
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Рабио – о матче с Бельгией: «Мы заслужили победу»
Все новости