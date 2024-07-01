Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не лучшим образом исполняет штрафные удары на чемпионатах мира и Европы.

В проходящем сейчас поединке 1/8 финала Евро-2024 39-летний звёздный игрок успел четырежды пробить со штрафного, но ни разу не поразил цель. Как отмечает известный статистический портал WhoScored, в общей сложности Роналду нанёс 60 ударов со штрафных в рамках крупных турниров сборных, однако забить смог только однажды – менее 2% реализации.

Следить за дальнейшими попытками Криштиану забить первый гол на Евро-2024 можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция встречи.