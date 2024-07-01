Рабио ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио высказался о своём будущем.

29-летний игрок так и не успел договориться с «Ювентусом» о продлении контракта до истечения срока прежнего договора – сейчас хавбек официально числится свободным агентом.

«Я не знаю, что произойдёт, и сейчас не хочу об этом говорить. На данный момент я полностью сосредоточен на сборной Франции и чемпионате Европы. Посмотрим, что будет дальше, но, очевидно, я всегда на связи с клубом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Рабио.

Французская национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии (1:0).