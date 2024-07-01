Тедеско высказался о своём будущем в сборной Бельгии после раннего вылета с Евро-2024

Разумеется, сборная Бельгии рассчитывала на Евро-2024 пройти дальше, чем в 1/8 финала. Впрочем, «красные дьяволы» завершили выступление на турнире как раз на этой стадии, проиграв Франции со счётом 0:1. При этом бельгийских фанатов огорчил не только результат, но и качество игры команды. Бельгийцы сразу в трёх из четырёх матчей на Евро не смогли забить.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не собирается покидать должность, несмотря на отрицательный результат.