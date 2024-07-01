Вертонген стал самым возрастным автором автогола на Евро

Вечером 1 июля в плей-офф Евро-2024 сошлись сборные Франции и Бельгии. «Трёхцветные» одержали минимальную победу, в концовке встречи в свои ворота мяч срезал опытнейший бельгийский защитник Ян Вертонген после удара от Рандаля Коло-Муани. В итоге французы идут дальше, а бельгийцы вылетают.

По информации Opta, Вертонген в свои 37 лет и 68 дней стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов Европы. Также он стал первым бельгийцем, который оформил автогол на Евро.

Сборная Франции в четвертьфинале благодаря виктории встретится с победителем пары Португалия – Словения.

Из-за кого Бельгия помахала ручкой чемпионату Европы