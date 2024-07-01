Дешам назвал проблему Маркуса Тюрама в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего Маркуса Тюрама.

Футболист миланского «Интера» вышел в стартовом составе французов в поединке 1/8 финала Евро-2024 против сборной Бельгии (1:0) в связке с Килианом Мбаппе. На 62-й минуте 26-летний форвард был заменён при счёте 0:0.

«Тюрам сильно прибавил за сезон в «Интере», но ему по-прежнему есть куда расти. У него много качеств, однако он слишком застенчив, поэтому может добиться большего, хотя его взаимопонимание с Мбаппе уже сейчас находится на хорошем уровне», – заявил в беседе со Sky Sport Дешам после выхода «трёхцветных» в четвертьфинал.