Кунде рассказал, чем его удивила сборная Бельгии

Сборная Франции в понедельник обыграла Бельгию со счётом 1:0 в 1/8 финала чемпионата Европы. Защитник французской национальной команды Жюль Кунде после игры заявил, что соперники его удивили. Кунде ожидал от бельгийцев более атакующего футбола.

«Меня удивило то, как играла сборная Бельгии. Думал – особенно когда увидел их стартовый состав – что они будут больше атаковать. Как по мне, это была лучшая игра нашей команды на турнире. Мы создавали моменты, показывали насыщенную игру», - слова Кунде приведены на сайте УЕФА.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт в пятницу, 5 июля. Соперником команды Дидье Дешама в четвертьфинале будет либо Португалия, либо Словения. Следить за матчем этих сборных можно в текстовой трансляции.