Тедеско высказался о будущем де Брёйне в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий по поводу возможного завершения Кевином де Брёйне выступлений за национальную команду.

«Он знает, насколько он для нас важен. Он знает моё мнение. Сейчас после игры сложно задавать ему подобные вопросы», - слова де Брёйне приведены на официальном сайте УЕФА.

Ранее сам 33-летний де Брёйне сказал, что решение по будущему в сборной Бельгии он примет ближе к концу лета.

Напомним, что сборная Бельгии вылетела с чемпионата Европы по итогам стадии 1/8 финала. Команда Доменико Тедеско потерпела поражение от Франции с минимальным счётом 0:1.