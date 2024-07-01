Роналду нанёс 15 ударов на Евро-2024, но до сих пор не забил

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пока не может открыть счёт своим голам на Евро-2024.

39-летний футболист трижды пробил по воротам сборной Словении в первом тайме матче 1/8 финала, но даже не попал в створ. На счету звезды португальцев в общей сложности уже 15 ударов с начала турнира – самый высокий показатель наряду с Каем Хаверцем из Германии и Килианом Мбаппе из Франции. При этом Роналду до сих пор ни разу не поразил ворота соперников.

Примечательно, что форвард «Аль-Насра» нанёс больше половины ударов сборной Португалии в первом тайме – три из пяти.

Следить за событиями второй половины поединка Португалия – Словения можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.