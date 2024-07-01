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Чемпионат Европы по футболу 2024

Коло-Муани прокомментировал победу над Бельгией на Евро-2024

01 Июля 2024 • 22:53 Комментировать
Франция
1:0
Бельгия

Форвард национальной сборной Франции Рандаль Коло-Муани дал комментарий после победы над Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы. Единственный гол в игре против бельгийцев французы забили как раз после действий Коло-Муани.

«Думаю, мы можем сейчас немного попраздновать, а затем сосредоточимся на следующем матче. Сейчас вся команда может выдохнуть с чистой совестью. Что касается меня самого, то в этом и заключается роль игрока, выходящего на замену. Внести в игру дополнительную свежесть. Мы победили и гордимся собой», - слова Коло-Муани приводятся на сайте УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Франции будет играть с победителем противостояния Португалия – Словения. Следующий матч на турнире команда Дидье Дешама проведёт в пятницу, 5 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Рандаль Коло-Муани

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