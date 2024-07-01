Коло-Муани прокомментировал победу над Бельгией на Евро-2024

Форвард национальной сборной Франции Рандаль Коло-Муани дал комментарий после победы над Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы. Единственный гол в игре против бельгийцев французы забили как раз после действий Коло-Муани.

«Думаю, мы можем сейчас немного попраздновать, а затем сосредоточимся на следующем матче. Сейчас вся команда может выдохнуть с чистой совестью. Что касается меня самого, то в этом и заключается роль игрока, выходящего на замену. Внести в игру дополнительную свежесть. Мы победили и гордимся собой», - слова Коло-Муани приводятся на сайте УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Франции будет играть с победителем противостояния Португалия – Словения. Следующий матч на турнире команда Дидье Дешама проведёт в пятницу, 5 июля.