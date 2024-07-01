Тедеско раскрыл игровой план Бельгии на матч против Франции

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о том, каким был игровой план команды на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Франции. Как известно, «красные дьяволы» потерпели поражение со счётом 0:1 и покинули турнир в понедельник вечером.

«Мы видели, что французы испытывают некоторые проблемы в обороне, когда мы старались забросить мяч им за спины. Они оборонялись высоко. Мы играли в три нападающих и хотели использовать пространство, оставленное позади их защитников. Это была основная идея. Обороняясь, мы хотели выключить из игры их вингеров. Это работало хорошо», - слова Тедеско приводятся на сайте УЕФА.

Стоит сказать, что в России Доменико Тедеско прекрасно помнят по работе на должности главного тренера «Спартака». Специалист тренировал «красно-белых» в 2019-2021 годах.

Добавим, что сборная Франции в четвертьфинале Евро-2024 сыграет либо с Португалией, либо со Словенией.