Де Брёйне прокомментировал поражение сборной Бельгии от Франции

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне побеседовал с журналистами после проигранного матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции (0:1).

Судьбу путёвки в четвертьфинал решил автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи.

«Жаль. У нас был план, мы здорово его выполнили. Мы понимали, что сборная Франции, учитывая качества её игроков, будет больше владеть мячом. Да, у нас было не так много моментов, но мы могли представлять угрозу. Наш план хорошо действовал до тех пор, пока мы не пропустили, – у нас было слишком мало времени, чтобы отреагировать», – передаёт пресс-служба УЕФА слова де Брёйне.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Португалия – Словения.