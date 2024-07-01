Тедеско высказался после вылета Бельгии с Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Прошло слишком мало времени после финального свистка. Мы пропустили автогол в самом конце, и сейчас сложно что-то анализировать. Разбирать итоги Евро мы будем в следующие несколько недель», - слова Тедеско приводятся на официальном сайте УЕФА.

Тедеско отметил, что вратарь Коэн Кастельс хорошо выступил на турнире, и пропущенный гол не является его ошибкой. Также экс-тренер «Спартак» сообщил, что его огорчает мысль об отсутствии у Лукаку забитых голов на турнире.

В следующий раз сборная Бельгии соберётся в сентябре.