Рабио – о матче с Бельгией: «Мы заслужили победу»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио прокомментировал победу своей команды в поединке с Бельгией (1:0).

Коллектив Дидье Дешама вышел в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря автоголу, который на 85-й минуте записал на свой счёт Ян Вертонген.

«Конечно, сейчас мы испытываем радость. Это был непростой матч против сильной сборной Бельгии, но мы были готовы к любым испытаниям. Мы хорошо играли, оказывали давление, но не могли реализовать свои моменты раньше. Думаю, мы заслужили победу.

Всегда ощущаешь облегчение, когда гол забивается так поздно. Мы могли забить и раньше, но настоящее удовлетворение дарят именно голы на последних минутах», – цитирует официальный сайт УЕФА Рабио.