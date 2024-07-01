Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Масалитин: «Сборная Англии по игре – это сплошное разочарование»

01 Июля 2024 • 22:22 Комментировать
Англия
...
Швейцария
06.07 19:00

Валерий Масалитин, ветеран московского ЦСКА высказался о сборной Англии. Англичане на Евро-2024 вышли в четвертьфинал, обыграв в минувшее воскресенье сборную Словакии (2:1) в дополнительное время. Победа оказалась волевой.

«Команда в следующей стадии, результат положительный, но по игре – сплошное разочарование. Играют как уставшие от футбола ветераны, без скоростей и правильных решений. Всё на мастерстве Беллингема и Кейна», - говорит Масалитин для Vprognoze.ru.

Напомним, что в четвертьфинале турнира англичан ждёт сборная Швейцарии, которая ранее выбила с Евро сборную Италии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Валерий Масалитин

Новости по матчу

Сегодня, 01 Июля
05:00
Беллингем сравнялся со Скоулзом, Лэмпардом и Бекхэмом по голам на крупных турнирах сборных
30 Июня
23:56
Саутгейт высказался о предстоящем матче сборной Англии против Швейцарии
23:44
Кейн поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии
22:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
22:25
Ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1
0
1.92 3.35 4.80
Видео
31 мин
Португалия Португалия
Словения Словения
0
0
1.42 4.70 8.60
Видео
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
22:24 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался после вылета Бельгии с Евро-2024
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Рабио – о матче с Бельгией: «Мы заслужили победу»
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: «Сборная Англии по игре – это сплошное разочарование»
22:10 · Чемпионат Европы 2024
Дешам назвал одну проблему Мбаппе
22:05 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне рассказал, когда примет решение о будущем в сборной Бельгии
21:59 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался после выхода Франции в четвертьфинал Евро-2024
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Радимов: «Тедеско должен уйти»
21:48 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 забито уже девять автоголов
21:41 · Чемпионат Европы 2024
Лукаку уехал с Евро-2024 без засчитанных голов
21:33 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой считает, что Дешам переиграл Тедеско
21:25 · Чемпионат Европы 2024
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Бельгии забила лишь в одном матче из последних шести на крупных турнирах
21:22 · Чемпионат Европы 2024
Назван лучший игрок матча Франция – Бельгия — это не Мбаппе
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:19 · Чемпионат Европы 2024
Зураб Цискаридзе: «Сборная Грузии доказала, что может биться на поле» эксклюзив
Все новости