Масалитин: «Сборная Англии по игре – это сплошное разочарование»

Валерий Масалитин, ветеран московского ЦСКА высказался о сборной Англии. Англичане на Евро-2024 вышли в четвертьфинал, обыграв в минувшее воскресенье сборную Словакии (2:1) в дополнительное время. Победа оказалась волевой.

«Команда в следующей стадии, результат положительный, но по игре – сплошное разочарование. Играют как уставшие от футбола ветераны, без скоростей и правильных решений. Всё на мастерстве Беллингема и Кейна», - говорит Масалитин для Vprognoze.ru.

Напомним, что в четвертьфинале турнира англичан ждёт сборная Швейцарии, которая ранее выбила с Евро сборную Италии.