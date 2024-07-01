Дешам назвал одну проблему Мбаппе

В понедельник сборная Франции порадовала своих болельщиков победой над Бельгией (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы. После игры рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам высказался о выступлении Килиана Мбаппе в защитной маске.

По словам Дешама, Мбаппе привыкает к маске, и в этом плане есть прогресс. В то же время тренер отметил, что форвард имеет проблему с обзором.

«Он говорит, что словно бы всё видит в формате 3D. Если смотрит вперёд, то всё видит хорошо. Но страдает периферийное зрение, всё приходит с запозданием. В последующие недели и месяцы придётся с этим свыкаться», - слова Дешама приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что Килиан Мбаппе вынужден играть в защитной маске из-за полученной ранее травмы носа.