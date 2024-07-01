Де Брёйне рассказал, когда примет решение о будущем в сборной Бельгии

Полузащитник и лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне рассказал, когда примет решение о своём будущем в национальной команде.

«Рано об этом говорить, позвольте мне пережить этот вылет. Мне нужно дать отдых телу после очень длинного сезона. Решение будет в конце лета», - приводит слова де Брёйне инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Напомним, что бельгийцы на Евро-2024 вылетели от сборной Франции в 1/8 финала. «Красные дьяволы» потерпели от «трёхцветных» минимальное поражение, мяч в свои ворота после удара от Рандаля Коло-Муани срезал Ян Вертонген. Больше подробностей о прошедшей игре плей-офф Евро – здесь.