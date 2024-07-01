Дешам высказался после выхода Франции в четвертьфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после победы над Бельгией (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы заметно прибавили, а наш соперник действовал очень осторожно, хотя на бумаге считается атакующей командой. Мы делали всё возможное, чтобы создавать моменты. И мы их создали больше, чем соперник. Мы выжидали и не попали в их ловушку», - слова Дешама приводятся на сайте УЕФА.

Дешам также назвал выход в финал чемпионата Европы приятным и важным событием.

Добавим, что в четвертьфинале Евро-2024 сборная Франции сыграет либо с Португалией, либо со Словенией. Следить за этой игрой во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.