Радимов: «Тедеско должен уйти»

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением о будущем Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Бельгии проиграла национальной команде Франции со счетом 0:1 и покинула турнир.

По мнению Радимова, эпоха бельгийцев завершилась, ведь де Брёйне, Лукаку и другие игроки могут завершить карьеру в сборной после такого выступления на Евро.

«Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тедеско возглавляет Бельгию с февраля 2023 года. Контракт 38-летнего тренера рассчитан до июля 2026 года.