Борис Игнатьев: «Бельгийцы достигли потолка и заслужили вылет с Евро»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы сборной Франции над Бельгией, 1:0.

- Победа французов закономерна?

- Да. Франция больше наиграла на победу. Она больше контролировала игру, больше атаковала. Это не выливалось в ситуации, с которыми бельгийцы бы не справлялись, но у французов было больше шансов забить. Они находились ближе к воротам соперника, были более раскованные. В целом игра носила внутреннее напряжение. Футболисты боялись ошибиться и поэтому больше внимания уделяли обороне.

- Сборная Франции не разочаровывает своим выступлением на Евро? Она очень мало забивает.

- Ей не хватает живинки, скорости и куража. Команда очень осторожно играет, и поэтому нет той экспрессии, которая ставила бы соперников в трудное положение. Оппоненты успевали создавать защитные редуты большим количеством игроков. Поэтому французы не вышли на свой уровень. Их состояние далеко не блестящее. Чемпионаты, в которых выступают футболисты, наложили отпечаток в виде фона усталости. Им не хватило времени, чтобы выйти на оптимальный уровень к Евро.

- Это проблема большинства топ-сборных, например, Англии.

- Конечно, ребята выступают на фоне усталости. Мы же видели, как играют Райс или Фоден в своих клубах. А на Евро Фоден вообще неузнаваем. И так по многим командам можно пробежаться и сказать, что ребята в своих первенствах отдали много сил и поэтому не могут лучше проявить себя на Евро.

- Как оцените игру Мбаппе? Практически весь матч он был незаметен.

- Это не тот Мбаппе, к которому нас приучили. Видно, что он мастер своего дела. У него много хороших качеств. Но Килиан не дает того продукта, который хочется видеть от него, как от одного из лучших футболистов мира. Ведь Мбаппе – один из претендентов на «Золотой мяч». Но на данный момент я бы не дал ему этот приз.

- Какие итоги выступления сборной Бельгии на Евро можно подвести?

- Эта команда достигла своего потолка. Не все футболисты показали то, на что способны. Я бы выделил только де Брёйне. Ждал большего от Лукаку. Думал, что он будет одним из главных действующих лиц на Евро. Но он себя не показал. Поэтому Бельгия заслужила такой результат.

- Какие дальнейшие перспективы у Франции, которая попадает, скорее всего, на португальцев, которые сегодня играют со Словенией?

- Уж больно французы насыщены такими сильными игроками, что в самый нужный момент они смогут достать резервы. У них больше мастеровитости, чем у Португалии. Но они пока не показывают блестящей игры. У них тоже не хватает скорости из-за свежести, поэтому они не вкладывают особых рвений в игровые эпизоды.

Елена Григорьевская