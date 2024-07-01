На Евро-2024 забито уже девять автоголов

Чемпионат Европы продолжается. В понедельник в одном из матчей 1/8 финала сборная Франции обыграла Бельгию со счётом 1:0. Всё решил автогол защитника Яна Вертонгена – бельгиец поразил собственные ворота на 85-й минуте.

Таким образом, на чемпионате Европы – 2024 было зафиксировано уже девять автоголов. Такое количество голов в свои ворота на турнире в Германии не может не удивлять.

Стоит сказать, что первое место в рейтинге бомбардиров Евро-2024 сейчас делят три футболиста – Жорж Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия) и Джамал Мусиала (Германия). Каждый из них записал на свой счёт три гола.