Лукаку уехал с Евро-2024 без засчитанных голов

Сборная Бельгии вылетела с чемпионата Европы, проиграв Франции на стадии 1/8 финала со счётом 0:1. Можно констатировать факт – Ромелу Лукаку, от которого ожидали многого, покидает турнир без засчитанных голов.

На групповой стадии Евро-2024 Лукаку три раза поражал ворота команд-соперниц. Впрочем, в каждом из этих случаев голы отменялись после вмешательства ВАР. Дважды голы не засчитывались из-за офсайда и один раз – из-за нарушения правил в атаке.

Добавим, что на этом чемпионате Европы сборная Бельгии забила два гола – в ворота Румынии. В остальных трёх играх бельгийцы голами не отмечались.