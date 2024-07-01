Мостовой считает, что Дешам переиграл Тедеско

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о победе сборной Франции над Бельгией.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась победой французов со счетом 1:0.

«В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что Тедеско не вовремя делает замены. Теперь хочется посмотреть, что будет с Тедеско», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сборная Бельгии отправляется домой, а Франция встретится в четвертьфинале турнира с национальной командой Португалии или Словении, которые сыграют межу собой уже сегодня, 1 июля.

Матч начнется в 22:00 по мск. LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.