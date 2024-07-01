Из-за кого Бельгия помахала ручкой чемпионату Европы

Франция прошла в четвертьфинал Евро-2024, минимально обыграв Бельгию в достаточно вялом матче. «Трёхцветные» соперничают с «тремя львами» Гарета Саутгейта по скучности своего футбола. Ну а что? Результат же превыше всего.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 19:5, в створ – 2:2, угловые – 5:2. «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценил нескольких игроков матча.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

РАНДАЛЬ КОЛО-МУАНИ – 7,0. Статус лучшего «игрока» матча больше всех заслуживает Дидье Дешам, чьи интересы в данном случае представляет Коло-Муани. Наставник французов попал в точку со своей единственной заменой в матче. Выпустил футболиста, который спровоцирует автогол Вертонгена. Больше Коло-Муани ничего толкового на поле за полчаса не сделал – один удар (мимо), две потери и всего лишь пять пасов (один неточный). Но то неважно – главное, как говорится, счёт на табло и кто его обеспечил.

ОРЕЛЬЕН ТЧУАМЕНИ – 7,5. Хорошо набирает форму после травмы, из-за которой пропустил финал Лиги чемпионов. Совершил два отбора, пару перехватов и три выноса. Выполнял не только черновую работу. Отметился четырьмя ударами, из которых точным оказался лишь один, но надо понимать, что это было в основном с серьёзных дистанций.

КИЛИАН МБАППЕ – 6,5. Не самый лучший игрок матча. Дриблинг включал регулярно – пять соответствующих попыток из девяти оказались удачными. Но обострял не столь часто, как можно было ожидать от игрока такого класса. Хотя больше всех пробил по воротам – пять раз (из них четыре – мимо, одна потуга заблокирована).

КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ, РОМЕЛУ ЛУКАКУ – 6,0. Объединим их. Оказались неспособны протащить свою команду в четвертьфинал. По одному удару каждый записал на свой счёт. Попытки были створные, но Меньян справлялся. То есть Лукаку ни разу не промахнулся. Не сказать, что сыграли явно провальный матч, но и ничего ведь не решили.

ЯННИК КАРРАСКО – 4,0. Наверняка Тедеско жалеет, что вернул его в стартовый состав. Мягко говоря, не впечатлил Карраско на правом фланге бельгийцев вместе с Кастанем. Если говорить про одного Янника, то неудачно вступил в борьбу с Тео Эрнандесом у своей штрафной перед единственным голом-автоголом в матче. Янник проиграл четыре единоборства из шести, что является плохим показателем.

Кирилл Иванцов