С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Франции стала пятым четвертьфиналистом чемпионата Европы - 2024. В понедельник вечером в 1/8 финала команда Дидье Дешама обыграла Бельгию с минимальным счётом 1:0 за счёт позднего гола.

Имя своего соперника по 1/4 финала французы узнают уже через несколько часов. «Трёхцветные» на следующе стадии будут играть либо против Португалии, либо против Словении. Эти команды свой матч начнут в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что накануне были определены две пары четвертьфиналистов Евро-2024, и выглядят они так: Англия – Швейцария, Испания – Германия.