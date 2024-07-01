Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Бельгии забила лишь в одном матче из последних шести на крупных турнирах

01 Июля 2024 • 21:23 Комментировать

Вечером понедельника сборная Бельгии вылетела с Евро-2024. Команда Доменико Тедеско с минимальным счётом проиграла сборной Франции, мяч после удара Рандаля Коло-Муани в ворота своей команды срезал Ян Вертонген.

Любопытно, что уже в пяти их последних шести матчей на крупных турнирах бельгийцы не могут забить в ворота соперника. За крупные турниры считаются финальные части чемпионатов мира и чемпионатов Европы. На этом Евро лишь в одном матче сборная Бельгии забивала, в матче против сборной Румынии (2:0) во втором туре группового этапа. В остальных трёх «красные дьяволы» не поражали ворота соперника.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1
0
1.92 3.35 4.80
Видео
10 мин
Португалия Португалия
Словения Словения
0
0
1.42 4.70 8.60
Видео
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
22:05 · Чемпионат Европы 2024
Де Брёйне рассказал, когда примет решение о будущем в сборной Бельгии
21:59 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался после выхода Франции в четвертьфинал Евро-2024
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Радимов: «Тедеско должен уйти»
21:48 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 забито уже девять автоголов
21:41 · Чемпионат Европы 2024
Лукаку уехал с Евро-2024 без засчитанных голов
21:33 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой считает, что Дешам переиграл Тедеско
21:25 · Чемпионат Европы 2024
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Бельгии забила лишь в одном матче из последних шести на крупных турнирах
21:22 · Чемпионат Европы 2024
Назван лучший игрок матча Франция – Бельгия — это не Мбаппе
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:19 · Чемпионат Европы 2024
Зураб Цискаридзе: «Сборная Грузии доказала, что может биться на поле» эксклюзив
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Маккойст: «Рваная игра, рваный гол»
21:03 · Чемпионат Европы 2024
Пепе и Роналду – в старте сборной Португалии на матч плей-офф Евро со словенцами
20:45 · Чемпионат Европы 2024
Французы с рикошетом открыли счёт в конце матча со сборной Бельгии
20:40 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско получил жёлтую карточку за разговоры в матче Франция – Бельгия
Все новости