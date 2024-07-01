Сборная Бельгии забила лишь в одном матче из последних шести на крупных турнирах

Вечером понедельника сборная Бельгии вылетела с Евро-2024. Команда Доменико Тедеско с минимальным счётом проиграла сборной Франции, мяч после удара Рандаля Коло-Муани в ворота своей команды срезал Ян Вертонген.

Любопытно, что уже в пяти их последних шести матчей на крупных турнирах бельгийцы не могут забить в ворота соперника. За крупные турниры считаются финальные части чемпионатов мира и чемпионатов Европы. На этом Евро лишь в одном матче сборная Бельгии забивала, в матче против сборной Румынии (2:0) во втором туре группового этапа. В остальных трёх «красные дьяволы» не поражали ворота соперника.