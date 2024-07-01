Назван лучший игрок матча Франция – Бельгия — это не Мбаппе

Сегодня, 1 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии.

Игра завершилась победой французов с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 85-й минуте. Автором автогола стал Ян Вертонген.

Лучшим игроком поединка был признан защитник сборной Франции Жюль Кунде, который провел на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился.

В рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Франции встретится с победителем матча Португалия – Словения.

Игра 1/8 финала между португальцами и словенцами состоится 1 июля, начало — в 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.